Порошенко: признав паспорта ЛДНР, Россия нарушила международное право

Как заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Мюнхене после встречи с вице-президентом США, признание документов ЛДНР произошло "цинично во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности".

Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Мюнхене после встречи с вице-президентом США прокомментировал признание Россией паспортов, выданных самопровозглашенными республиками на Донбассе.

"Я проинформировал вице-президента о недавнем решении президента Путина о признании паспортов оккупированных территорий т. н. ЛНР и ДНР. Для меня это является очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права, и символично, что это произошло цинично во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности", — сказал Порошенко, передает "112 Украина".