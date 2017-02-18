Путин подписал указ о признании паспортов ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Также признаны действительными документы об образовании, свидетельства о рождении, заключении и расторжении брака, о смерти, а также регистрационные знаки автомобилей.

Паспорта признаются временно, до урегулирования конфликта в Донбассе.

2 февраля РБК опубликовало расследование, в котором утверждалось, что владельцы паспортов ДНР и ЛНР могут пользоваться услугами российской железной дороги, авиакомпаний и гостиниц. Зампред народного совета ДНР Денис Пушилин рассказал также, что паспортом республики он пользуется с весны 2016 года и посещает по нему Россию.