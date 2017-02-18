04.02.17 20:081540
Путин подписал указ о признании паспортов ДНР и ЛНР
|18.02.17 19:10
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Президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Также признаны действительными документы об образовании, свидетельства о рождении, заключении и расторжении брака, о смерти, а также регистрационные знаки автомобилей.
Паспорта признаются временно, до урегулирования конфликта в Донбассе.
2 февраля РБК опубликовало расследование, в котором утверждалось, что владельцы паспортов ДНР и ЛНР могут пользоваться услугами российской железной дороги, авиакомпаний и гостиниц. Зампред народного совета ДНР Денис Пушилин рассказал также, что паспортом республики он пользуется с весны 2016 года и посещает по нему Россию.