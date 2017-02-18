Порошенко договорился об активизации работы по трастовым фондам НАТО

Договоренность об активизации дальнейшей работы в рамках трастовых фондов НАТО в поддержку Украины была достигнута на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Украины Петр Порошенко договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом об активизации дальнейшей работы в рамках трастовых фондов альянса в поддержку Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Во время встречи была достигнута договоренность активизировать дальнейшую работу в рамках целевых трастовых фондов НАТО в поддержку Украины", — говорится в сообщении. Отмечается, что она была достигнута на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

О создании пяти трастовых фондов для помощи Украине было объявлено во время саммита НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года, позже были созданы еще несколько фондов помощи. В пятницу исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок заявил, что на данный момент эффективно работают восемь трастовых фондов НАТО, которые охватывают широкий спектр помощи Украине.