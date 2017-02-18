Порошенко: европейские ценности поддерживают более 70% населения Украины

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Порошенко подчеркнул, что "рад быть президентом" страны, которая является "главным еврооптимистом на континенте".

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Порошенко подчеркнул, что "рад быть президентом" страны, которая является сегодня, пожалуй, "главным еврооптимистом на континенте".

"Сегодня европейские ценности поддерживают боле 70% населения страны… А за прошедшие несколько лет мы осуществили больше реформ, чем за прошедшие четверть века", — добавил он.