Порошенко: европейские ценности поддерживают более 70% населения Украины

18.02.17 15:26Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Порошенко подчеркнул, что "рад быть президентом" страны, которая является "главным еврооптимистом на континенте".

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Порошенко подчеркнул, что "рад быть президентом" страны, которая является сегодня, пожалуй, "главным еврооптимистом на континенте".

"Сегодня европейские ценности поддерживают боле 70% населения страны… А за прошедшие несколько лет мы осуществили больше реформ, чем за прошедшие четверть века", — добавил он.

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Суббота, 18.02.2017

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