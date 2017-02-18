Порошенко обвинил Путина в нелюбви к Украине

Украинский лидер Петр Порошенко обвинил руководство России в «ненависти к Украине». Такое заявление он сделал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин «глубоко и искренне ненавидит Украину».

О стремлении России «наказать Украину» Петр Порошенко заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я знаю, что он отрицает идентичность украинского народа. Он не видит для Украины места на политической карте Европы. На самом деле вина Украины в том, что она захотела жить независимо, и Россия хочет наказать нас за это», - считает Петр Порошенко.

Отметим, что в августе 2015 года Путин в ходе поездки в Крым заявил, что Украина находится под внешним управлением, и назвал это унизительным для украинского народа. В то же время российский лидер считает, что, «несмотря на все сложности сегодняшнего периода, ситуация на Украине все же выправится».

Кроме того, Путин назвал русских и украинцев «одним народом» и выразил надежду, что Украина «будет строить свое будущее вместе с Россией».