Пенс пообещал давить на Россию до полного освобождения Донбасса и Крыма

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс, выступая на открытии второго дня Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Вашингтон продолжыт требовать от России выполнять свои обязательства по Минским договоренностям.

Новость сообщает «Пресса Украины».

Пенс рассказал, что американский президент Дональд Трамп планирует договориться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным относительно сдвигов в имплементации Минских соглашений.

«Нам надо добиться, чтобы Россия выполняла Минские соглашения. США продолжат требовать, чтобы Россия несла ответственность за посредством поиска новых точек соприкосновения с РФ», - сказал вице-президент США.

Известно, что сегодня Майк Пенс встретится с президентом Украины Петром Порошенко. Они пообщаются в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Двусторонняя встреча запланирована на 17:15.