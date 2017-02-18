Пенс пообещал давить на Россию до полного освобождения Донбасса и Крыма

18.02.17 13:00Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс, выступая на открытии второго дня Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Вашингтон продолжыт требовать от России выполнять свои обязательства по Минским договоренностям.

Новость сообщает «Пресса Украины».

Пенс рассказал, что американский президент Дональд Трамп планирует договориться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным относительно сдвигов в имплементации Минских соглашений.

«Нам надо добиться, чтобы Россия выполняла Минские соглашения. США продолжат требовать, чтобы Россия несла ответственность за посредством поиска новых точек соприкосновения с РФ», - сказал вице-президент США.

Известно, что сегодня Майк Пенс встретится с президентом Украины Петром Порошенко. Они пообщаются в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Двусторонняя встреча запланирована на 17:15.

Похожие новости

13.02.17 15:49Кремль пообещал ответить на иск Украины в ВТО

12.02.17 08:52Европа узнает о ситуации на Донбассе через Россию - Климпуш-Цинцадзе

17.04.16 13:21«Голос Америки» возглавит лауреат «Пулитцеровской премии»

04.08.13 16:42Новые правила уплаты налога на недвижимость: когда и сколько платить

13.06.10 08:29Налог на недвижимость: детали проекта Налогового кодекса

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 18.02.2017

Закругление верхнее-левое

13:52Дональд Трамп назвал The New York Times, NBC, ABC и CNN врагами народа

13:37Режим экономии: Как искать скидки на продукты и другие товары

13:20Артем Ващиленко возглавил экспертно-общественный совет исполкома Николаевского горсовета

13:10Глава Заводского района будет способствовать развитию физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Виктория»

13:00Пенс пообещал давить на Россию до полного освобождения Донбасса и Крыма

12:51Аномальное цветение сакуры на востоке Японии

12:45Трамп начинает торг с Россией (видио)

12:39Ваша кухня будет выглядеть дорого: 7 простых способов

12:15На Миколаївщині під виглядом «санітарної чистки» знищується історичний ліс

12:10В Приднестровье в прикладе АК-47 нашли секретную записку времён Афганской войны

12:00У Миколаєві о 14.00 в Палаці культури будівельників пройде фестиваль Хорошої української музики

11:48Экс-боец батальона "Днепр-1" рассказал о реальных причинах торговой блокады Семенченко

11:35Художник Вадим Пустыльник показывает николаевцам их город

11:15СМИ: Во Флориде был атакован кортеж Трампа

11:08Порошенко готовит блокировку сайтов в Украине

11:00Гороскоп на сегодня 18 февраля для всех знаков

10:55На Украине высмеяли встречу Гройсмана с народом

10:42Гвардиола: Я никогда не вернусь в "Барселону" в качестве тренера

10:35Боевики ударили по Трудовскому: Украина потеряла технику

10:19В Николаеве сожгли автомобиль (видео)

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

04.02.17 13:571480

Житель Очакова распространял порнографию среди знакомых

04.02.17 14:002240

Речь Лукашенко о России вызвала ажиотаж в сети (видео)

04.02.17 14:191280

В МИД заступились за выходной на 1 мая

04.02.17 14:285110

Милевский второй матч подряд забил за российский клуб

Самые читаемые

11.02.17 18:1614790

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

14.02.17 18:4110810

Владислав Чайка: «В решении проблем ЖКХ нужны понимание, взвешенность и ответственная позиция городской власти»

09.02.17 16:189390

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

12.02.17 20:007860

Кто такой святой Валентин? Происхождение и история праздника святого Валентина

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама