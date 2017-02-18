Трамп начинает торг с Россией (видио)

18.02.17 12:45Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

Видимая резкость Белого дома относительно Крыма не отрицает того, что американцы в итоге в той или иной степени прислушаются к аргументации России относительно полуострова.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, прокомментировавший заявление пресс-секретаря Белого дома, сказавшего, что Россия должна вернуть Крым Украине.

«Думаю, это обозначение позиции для повестки дня, когда начнутся уже консультации и переговоры на разных уровнях между Россией и США — дескать, Крым не ваш, нужно его вернуть. А дальше пойдут переговоры-разговоры, в которых возможно развитие событий. Если надо возвращать Крым, то американцы знают, но не афишируют, что Крым стал ответом и не был первым звеном в цепочке событий 2014 года», — напомнил политолог.

«Так что вопрос, кто кому что должен вернуть, можно обсуждать. У России есть своя достаточно аргументированная позиция, в Крыму проходил референдум, а поэтому все не так просто, есть возможность и с точки зрения международного права обосновывать свою позицию. И видимая резкость заявлений господина Трампа абсолютно не отрицает того, что американцы в той или иной степени прислушаются к мнению России, учитывая, разумеется, свои национальные интересы», — полагает Рудяков.

Как обратил внимание экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин, новый президент США говорит, что Россия взяла, а не захватила Крым.

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