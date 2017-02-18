Экс-боец батальона "Днепр-1" рассказал о реальных причинах торговой блокады Семенченко

По его словам, нардеп пытается "притереться к контрабандной угольной кормушке".

Бывший боец батальона "Днепр-1" Ганс Днепровский рассказал о причинах, по которым блокируются поставки угля из неподконтрольных украине территорий.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. По его мнению, блокада в нынешнем ее состоянии - "пиар Семена Семенченко и приближённых к нему лиц, а так же способ притереться к контрабандной угольной кормушке и прочему, что идёт параллельно с ней".

"Я считаю, что многие активисты, общественники и волонтёры используются втемную Семеном Семенченко и его доверенными лицами, которые приподносят им только выгодные Семену Семенченко решения под соусом чуть ли не национальной идеи. При этом я допускаю мысль, что некоторые знают, на что идут, и делают это как и Семен Семенченко исключительно ради своих личных интересов", - отметил боец.

Он выразил категорический протест против нынешних действий рядовых бойцов, которые, по мнению Днепровского, рекламируют свою деятельность, как иеговисты, зазывая к блокаде людей.

"Возможно, что я слишком прямолинеен и резок в своих суждениях, но я действительно считаю, что эту блокаду высосал из пальца, организовал и до сих пор командует ей Семен Семенченко в своих корыстных интересах.

И на данный момент у меня нет причин отступать от своей точки зрения. Вы можете мне верить или не верить - ваша задача думать и докопаться до истины, если вас это, конечно, интересует и вы там не стоите просто как истуканчик", - добавил Днепровский.