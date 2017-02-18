Порошенко готовит блокировку сайтов в Украине

18.02.17 11:08Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Соответствующий законопроект будет подан на рассмотрение в Верховную Раду в течении трех месяцев.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров разработать законопроект, который будет предусматривать блокирование интернет-сайтов по решению суда. Об этом говорится в тексте указа президента №32 от 13 февраля о введении в действие решения СНБО "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации" от 29 декабря 2016 года.

Также президент поручил Кабмину утвердить протокол совместных действий субъектов обеспечения кибербезопасности, объектов критической информационной инфраструктуры во время выявления предупреждения и прекращения кибератак и киберинцидентов, а также при устранении их последствий.

Кроме того, правительству совместно с СБУ поручено подготовить предложения об ограничении использования на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования, произведенных в России.

Также в указанном решении СНБО содержатся два секретных пункта. Законопроект о разрешении блокировки сайтов по решению суда должен поступить на рассмотрение Верховной Рады на протяжении трех месяцев.

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