СМИ: Во Флориде был атакован кортеж Трампа

Спецслужбы занялись расследованием этого инцидента.

Сегодня неизвестными был атакован кортеж президента США Дональда Трампа.

По данным телеканала ABC News, во время переезда с аэропорта Флориды до места выступления Трампа, неизвестные бросили камень. Однако он попал не в президентский лимузин, а в соседнюю машину.

"Спецслужба занялась расследованием этого инцидента после того, как в машину из кортежа президента во Флориде ударился какой-то предмет", - сообщил телеканал в своем Твиттере.

Напомним, ранее американский телеканал СNN смоделировал ситуацию, кто станет следующим президентом США в случае убийства Трампа.