04.02.17 13:571480
СМИ: Во Флориде был атакован кортеж Трампа
|18.02.17 11:15
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Спецслужбы занялись расследованием этого инцидента.
Спецслужбы занялись расследованием этого инцидента.
Сегодня неизвестными был атакован кортеж президента США Дональда Трампа.
По данным телеканала ABC News, во время переезда с аэропорта Флориды до места выступления Трампа, неизвестные бросили камень. Однако он попал не в президентский лимузин, а в соседнюю машину.
"Спецслужба занялась расследованием этого инцидента после того, как в машину из кортежа президента во Флориде ударился какой-то предмет", - сообщил телеканал в своем Твиттере.
Напомним, ранее американский телеканал СNN смоделировал ситуацию, кто станет следующим президентом США в случае убийства Трампа.