Экс-министр экономики Украины: У нас нет какой-либо перспективы

Углубление политического кризиса в Украине неизбежно при нынешней экономической политике. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики.

По его словам, по итогам прошлого года превышение импорта над экспортом составило 6 миллиардов 793 миллионов долларов.

«Мы теряем экспорт. В прошлом году он опять сократился. Поэтому у нас не может расти ВВП, не может улучшаться экономика, у нас нет какой-либо перспективы.

Эти показатели свидетельствуют, что мы можем сбалансировать платежный баланс только за счет внешних заимствований. Поэтому нам так нужны эти транши. Но это – отсрочка, мы выигрываем время, но ничего не реформируем.

Все эти телодвижения «а давайте поднимем пенсионный возраст или опять поднимем цены на коммунальные услуги, тарифы» когда население уже неплатежеспособно, все это – путь в тупик. Углубление политического кризиса неизбежно при такой политике», — говорит бывший министр.