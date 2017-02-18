В 2017 году дефолта Украины не будет – он уже произошел

В наступившем году Украине предстоит выплатить не так много по государственным долгам, поэтому дефолта не будет. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики.

«В этом году дефолта не будет – именно благодаря реструктуризации, т.е. дефолту 2015 года. Не каждый же год дефолт, в конце концов!

В 2017 году у нас небольшие выплаты. По данным Нацбанка Украины, с 1 октября 2016 по 1 октября 2017 года выплаты по государственным долгам – всего 1 миллиард 173 миллиона долларов. Такие долги Украина в состоянии платить с учетом того, что сейчас золотовалютные резервы – порядка $15,5 млрд.

Поэтому можно однозначно утверждать, что в 2017 году дефолта Украины как государства не будет», — заявил эксперт.