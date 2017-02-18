Россия испытывает Трампа, убивая украинцев - Маккейн

Россия испытывает администрацию президента США Дональда Трампа эскалацией на Донбассе. Об этом заявил американский сенатор Джон Маккейн во время ежегодной конференции по вопросам безопасности, которая проходит в Мюнхене, передает "Радио Свобода".

"Россияне убивают украинцев каждый день. Они их убивают. Я считаю, что ситуация ухудшается, поскольку это время для тестирования администрации Трампа", - сказал Маккейн.

16 февраля американский сенатор призвал Трампа предоставить Украине легальное оружие.

Позже в Пентагоне главу МИД Павла Климкина заверили, что США продолжат оказывать помощь Украине для наращивания ее военного потенциала и уровня внутренней безопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией в Украине и вернет Крым.

В МИД Российской Федерации комментируя заявление Шона Спайсера заявили, что считают полуостров своим и возвращать его не планируют.