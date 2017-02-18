04.02.17 13:571480
Россия испытывает Трампа, убивая украинцев - Маккейн
|18.02.17 08:17
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Россия испытывает администрацию президента США Дональда Трампа эскалацией на Донбассе. Об этом заявил американский сенатор Джон Маккейн во время ежегодной конференции по вопросам безопасности, которая проходит в Мюнхене, передает "Радио Свобода".
Россия испытывает администрацию президента США Дональда Трампа эскалацией на Донбассе. Об этом заявил американский сенатор Джон Маккейн во время ежегодной конференции по вопросам безопасности, которая проходит в Мюнхене, передает "Радио Свобода".
"Россияне убивают украинцев каждый день. Они их убивают. Я считаю, что ситуация ухудшается, поскольку это время для тестирования администрации Трампа", - сказал Маккейн.
16 февраля американский сенатор призвал Трампа предоставить Украине легальное оружие.
Позже в Пентагоне главу МИД Павла Климкина заверили, что США продолжат оказывать помощь Украине для наращивания ее военного потенциала и уровня внутренней безопасности.
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией в Украине и вернет Крым.
В МИД Российской Федерации комментируя заявление Шона Спайсера заявили, что считают полуостров своим и возвращать его не планируют.