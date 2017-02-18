Россия испытывает Трампа, убивая украинцев - Маккейн

18.02.17 08:17Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Россия испытывает администрацию президента США Дональда Трампа эскалацией на Донбассе. Об этом заявил американский сенатор Джон Маккейн во время ежегодной конференции по вопросам безопасности, которая проходит в Мюнхене, передает "Радио Свобода".

"Россияне убивают украинцев каждый день. Они их убивают. Я считаю, что ситуация ухудшается, поскольку это время для тестирования администрации Трампа", - сказал Маккейн.

16 февраля американский сенатор призвал Трампа предоставить Украине легальное оружие.

Позже в Пентагоне главу МИД Павла Климкина заверили, что США продолжат оказывать помощь Украине для наращивания ее военного потенциала и уровня внутренней безопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией в Украине и вернет Крым.

В МИД Российской Федерации комментируя заявление Шона Спайсера заявили, что считают полуостров своим и возвращать его не планируют.

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