На Донбассе за две недели разрушено более 300 домов

17.02.17 20:45Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Ирина Геращенко заявляет, что отвод военной техники – это шанс прекратить обстрелы

. За две недели обстрелов в зоне АТО на Донбассе было разрушено 327 домов. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в эфире Радио Свобода.

"Сегодня у меня есть свежая информация, что за эти две недели обстрелов разрушено 327 домов, среди них 14 многоэтажек и 313 частных домов. Продолжаются обстрелы, и очень важно, чтобы была выполнена та договоренность, которая была достигнута на последних встречах (Трехсторонней контактной группы – ред.) в Минске 15 февраля – это отведение тяжелого вооружения и техники по всей линии разграничении", – сказала Геращенко.

Она отметила, что отвод техники – это шанс прекратить обстрелы на Донбассе, поэтому президент Петр Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин на конференции по безопасности в Мюнхене будут поднимать вопросы безопасности на Донбассе.

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Пятница, 17.02.2017

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