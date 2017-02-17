В ООН рассказали о сексуальном насилии на Донбассе

17.02.17 20:42Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Сообщается о 203 случаев сексуального насилия как со стороны сепаратистов, так и украинских военных.

В ООН опубликовали отчет по поводу сексуального насилия в зонах конфликта Украины. Доклад охватывает период от 14 марта 2014 года до 31 января 2017 года, территориально - Крым и Донбасс.

Сообщается о 203 случаев сексуального насилия от ноября 2015 года в пяти регионах, в том числе 43 случая изнасилования, которые произошли после 1 апреля 2014 года. Примерно 43 процентов жертв составляли женщины в возрасте 25-36 лет.

Зафиксированы случаи изнасилований как со стороны сепаратистов, так и украинских военных.

"Большинство случаев сексуального насилия [...] произошли на фоне ограничения свободы со стороны правительственных сил и вооруженных формирований. В этих случаях как мужчины, так и женщины подвергались сексуальному насилию", - сказано в отчете.

Отмечается, что сексуальное насилие использовалось и как часть пыток.

"Избиения и поражения электрическим током области гениталий, изнасилования, принуждение к обнажению использовались как методы пыток и жестокого обращения с целью наказания, унижения или выбивания признаний", - говорится в докладе.

Похожие новости

27.01.17 08:35Украина не может обойтись без угля с оккупированных территорий, – глава СБУ

28.02.16 14:10Американский политолог: Украина может станет вечным банкротом, если вернет себе Донбасс

29.07.15 10:17Жертвами конфликта на Донбассе стали уже 6,8 тыс. человек - ООН

02.03.15 11:46Количество жертв конфликта на Донбассе превысило 6 тыс. человек, - ООН

19.11.12 11:19Правозащитники о рекомендациях ООН для Украины (видео)

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 17.02.2017

Закругление верхнее-левое

20:45На Донбассе за две недели разрушено более 300 домов

20:42В ООН рассказали о сексуальном насилии на Донбассе

20:39Что нужно делать на Масленицу-2017

20:29В Минске прошел митинг "тунеядцев" - он продлился всего час

20:10Сеть взорвала схватка опасной змеи и ядовитого паука (ВИДЕО)

19:59Николаевцев приглашают почтить память Героев Небесной Сотни

19:49Новости США: Трамп мобилизирует 100 тыс гвардейцев для облав на мигрантов

19:32Жилой сектор Авдеевки вновь попал под обстрел

19:12Пенсионер из Китая в 72 года сменил пол и стал женщиной

18:57В Николаеве пройдет чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ

18:48В Украине готовят новую систему уплаты налогов и сборов

18:36В Финляндии разрешили однополые браки "отныне и навсегда"

18:26«Одноклассники» и «ВКонтакте» могут заблокировать в Украине

18:02В Николаеве легковушка сбила двух пешеходов - мать и дочь

18:00Николаевский бизнесмен заявил о рейдерском захвате

17:45ЧМ по биатлону: Украинки завоевали невероятное серебро в эстафете

17:32Работать на батарею (видео)

17:22В ОГА начали проверку деятельности КП «Николаевкоммунтранс» и «Аэропорт «Николаев»

17:18Раду хотят парализовать - вице-спикер

17:02Впечатляющая двуглавая змея была продана за 50000 долларов (видео)

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

04.02.17 07:351220

Погода в Украине: со вторника похолодание до -16

04.02.17 08:001350

Заплатити за свободу: хто дає гроші головній "бандерівській" партії

04.02.17 08:091420

В Румынии протестуют четвертый день

04.02.17 08:111350

Президент Турции посетит Украину в ближайшие месяцы

Самые читаемые

11.02.17 18:1614710

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

14.02.17 18:4110730

Владислав Чайка: «В решении проблем ЖКХ нужны понимание, взвешенность и ответственная позиция городской власти»

09.02.17 16:189270

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

12.02.17 20:007750

Кто такой святой Валентин? Происхождение и история праздника святого Валентина

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама