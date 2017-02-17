В ООН рассказали о сексуальном насилии на Донбассе

Сообщается о 203 случаев сексуального насилия как со стороны сепаратистов, так и украинских военных.

В ООН опубликовали отчет по поводу сексуального насилия в зонах конфликта Украины. Доклад охватывает период от 14 марта 2014 года до 31 января 2017 года, территориально - Крым и Донбасс.

Сообщается о 203 случаев сексуального насилия от ноября 2015 года в пяти регионах, в том числе 43 случая изнасилования, которые произошли после 1 апреля 2014 года. Примерно 43 процентов жертв составляли женщины в возрасте 25-36 лет.

Зафиксированы случаи изнасилований как со стороны сепаратистов, так и украинских военных.

"Большинство случаев сексуального насилия [...] произошли на фоне ограничения свободы со стороны правительственных сил и вооруженных формирований. В этих случаях как мужчины, так и женщины подвергались сексуальному насилию", - сказано в отчете.

Отмечается, что сексуальное насилие использовалось и как часть пыток.

"Избиения и поражения электрическим током области гениталий, изнасилования, принуждение к обнажению использовались как методы пыток и жестокого обращения с целью наказания, унижения или выбивания признаний", - говорится в докладе.