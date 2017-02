Новости США: Трамп мобилизирует 100 тыс гвардейцев для облав на мигрантов Президент США Дональд Трамп может подписать указ об использовании национальной гвардии для облав на нелегальных мигрантов. Как сообщает Associated Press, в распоряжении агентства появился документ, в котором говорится о том, что администрация Трампа рассматривает предложение о мобилизации 100 тыс. членов Национальной гвардии США для облав на нелегальных мигрантов. АР отмечает, что это документ является «руководством по реализации» указа, который Трамп подписал в конце января. Этот указ направлен на ужесточение борьбы с нелегальной миграцией. Он предусматривает депортацию лиц, которые подозреваются в нарушении закона, либо нарушившие закон. Это относится и к тем нелегалам, которые были осуждены и отбыли наказание в США. Согласно информации АР, документ, в котором было предложено использовать нацгвардию для облав на мигрантов, более двух недель изучался сотрудниками Министерства внутренней безопасности США. По данным Associated Press, в проекте указа говорится о переброске военных в штаты Калифорния, Аризона, Нью-Мексико и Техас, расположенные на границе с Мексикой, а также в находящиеся рядом с ними Орегон, Неваду, Юту, Колорадо, Оклахому, Арканзас и Луизиану. Но, как передает Reuters, после того как Associated Press была озвучена информация о возможности использования сил нацгвартии в облавах против мигрантов, Белый дом сразу же заявил, что это заявление не соответствует действительности. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама