03.02.17 20:171420
Новости США: Трамп мобилизирует 100 тыс гвардейцев для облав на мигрантов
|17.02.17 19:49
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Президент США Дональд Трамп может подписать указ об использовании национальной гвардии для облав на нелегальных мигрантов.
Президент США Дональд Трамп может подписать указ об использовании национальной гвардии для облав на нелегальных мигрантов.
Как сообщает Associated Press, в распоряжении агентства появился документ, в котором говорится о том, что администрация Трампа рассматривает предложение о мобилизации 100 тыс. членов Национальной гвардии США для облав на нелегальных мигрантов.
АР отмечает, что это документ является «руководством по реализации» указа, который Трамп подписал в конце января. Этот указ направлен на ужесточение борьбы с нелегальной миграцией. Он предусматривает депортацию лиц, которые подозреваются в нарушении закона, либо нарушившие закон. Это относится и к тем нелегалам, которые были осуждены и отбыли наказание в США.
Согласно информации АР, документ, в котором было предложено использовать нацгвардию для облав на мигрантов, более двух недель изучался сотрудниками Министерства внутренней безопасности США.
По данным Associated Press, в проекте указа говорится о переброске военных в штаты Калифорния, Аризона, Нью-Мексико и Техас, расположенные на границе с Мексикой, а также в находящиеся рядом с ними Орегон, Неваду, Юту, Колорадо, Оклахому, Арканзас и Луизиану.
Но, как передает Reuters, после того как Associated Press была озвучена информация о возможности использования сил нацгвартии в облавах против мигрантов, Белый дом сразу же заявил, что это заявление не соответствует действительности.