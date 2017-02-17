Раду хотят парализовать - вице-спикер

На следующей неделе две фракции парламента заблокируют работу Верховной Рады.

Об этом заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, сообщает "Еспресо.TV".

"Я сейчас слышу такие сигналы, что две политические силы, не буду называть их, собираются со следующего вторника заблокировать трибуну Верховной Рады. Чтобы давить на власть и решить вопрос Донбасса", - рассказала она.

Геращенко назвала это кощунством, так как "следующая неделю является трагической для украинцев, когда мы будем чтить память героев "Небесной сотни".

"Я согласен, что на Донбассе очень много проблем. Существует проблема контрабанды, существует проблема относительно того, как нам надо правильно реинтегрировать эти территории. Но вряд ли эти вопросы можно решить глубоко в тылу, перекрыв какие-то пути.

Народные депутаты точно имеют другие инструментарии для решения этих вопросов и это точно не блокада железной дороги или трибуны", - отметила она.

25 января ветераны АТО объявили торговую блокаду оккупированных районов Донбасса. Заблокировали железную дорогу на нескольких направлениях. Прокуратура открыла уголовное производство по факту перекрытия железной дороги.

15 февраля правительство ввело чрезвычайные меры в энергетике из-за нехватки угля. В связи с этим 16 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны.

По его результатам поручили Кабинету министров и НКРЕКП изучить объективность, экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги.