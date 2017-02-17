Эстонский посол рассказал в Николаеве, что реформировать страну можно и за два года

17.02.17 16:54Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

В пятницу, 17 февраля, в мэрии обсудили перспективы делового партнерства между Николаевом и Эстонией.

В круглом столе участвовали городской голова Александр Сенкевич, посол Эстонии в Украине Герт Антсу, глава представительства в Восточной Европе «Агентства развития предпринимательства Эстонии» Яан Хейнсоо.

«На днях был опубликован рейтинг экономической свободы в разных странах мира. В этом рейтинге Эстония на шестом месте. Наша страна на протяжении последних лет стабильно входит в десятку самых экономически свободных систем в мире.

Причина нашего успеха - реформы, которые мы начали проводить еще в 90-е годы и провели очень быстро. Премьер-министр Эстонии Март Лаар всего за два года, можно сказать, реформировал всю страну.

В Украине есть люди, которые с сожалением говорят о том, что 25 лет назад наши страны были еще на одном уровне, Эстония просто быстрее развивалась, а на ее месте могла быть и Украина. Но я должен сказать, что и в советское время Эстония была немного ближе к Европе.

Уже в 60-70-х годах можно было посмотреть финское телевидение и люди знали, как живут на Западе. Может быть, поэтому наши реформы были такими быстрыми», - сказал Герт Антсу.

В свою очередь, Яан Хейнсоо подчеркнул, что в Эстонии серьезно развита IT-индустрия, электронная демократия, 15 минут занимает регистрация компании, а также не облагается налогом реинвестированная прибыль предприятия. Кроме того, у эстонских предпринимателей есть возможность круглосуточно вести бизнес из любой точки мира.

Мэр Александр Сенкевич выразил надежду на установление прочных деловых и культурных отношений между Николаевом и представителями Эстонии. «В ходе встреч с эстонскими гостями, я надеюсь, Николаев получит максимум информации и возможностей, которые впоследствии будут реализованы», - цитирует Александра Сенкевича пресс-служба мэрии.

Похожие новости

17.02.17 10:14В Николаевской баскетбольной лиге «Нико-Баскет-СДЮСШОР №4» обыграл «Зорю-Машпроект»

16.02.17 18:15Николаевские школьники сядут за парты 20 февраля

13.02.17 20:00На день Святого Валентина в Николаеве ожидается снег

13.02.17 17:5413 лет скрывавшийся от правосудия вор потерял бдительность из-за глотка пива

18.01.17 09:40Николаевские каратисты стали призерами в Хорватии

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 17.02.2017

Закругление верхнее-левое

20:10Сеть взорвала схватка опасной змеи и ядовитого паука (ВИДЕО)

19:59Николаевцев приглашают почтить память Героев Небесной Сотни

19:49Новости США: Трамп мобилизирует 100 тыс гвардейцев для облав на мигрантов

19:32Жилой сектор Авдеевки вновь попал под обстрел

19:12Пенсионер из Китая в 72 года сменил пол и стал женщиной

18:57В Николаеве пройдет чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ

18:48В Украине готовят новую систему уплаты налогов и сборов

18:36В Финляндии разрешили однополые браки "отныне и навсегда"

18:26«Одноклассники» и «ВКонтакте» могут заблокировать в Украине

18:02В Николаеве легковушка сбила двух пешеходов - мать и дочь

18:00Николаевский бизнесмен заявил о рейдерском захвате

17:45ЧМ по биатлону: Украинки завоевали невероятное серебро в эстафете

17:32Работать на батарею (видео)

17:22В ОГА начали проверку деятельности КП «Николаевкоммунтранс» и «Аэропорт «Николаев»

17:18Раду хотят парализовать - вице-спикер

17:02Впечатляющая двуглавая змея была продана за 50000 долларов (видео)

16:54Эстонский посол рассказал в Николаеве, что реформировать страну можно и за два года

16:40Семеро военных стали жертвами лавины в Казахстане

16:31Ветераны АТО отказались блокировать железную дорогу

16:19Леонид Якубович, новости 2017: Новые подробности о здоровье популярного ведущего

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

03.02.17 20:171420

За чужой счет. Жизнь президентов США на пенсии

03.02.17 20:281340

В Николаеве состоялась благотворительная акция «От сердца к сердцу»

03.02.17 20:421460

Названы самые необычные места проживания туристов

03.02.17 20:571700

Николаевская БСМП получила лицензию, позволяющую работать с наркотическими препаратами

Самые читаемые

11.02.17 18:1614640

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

14.02.17 18:4110670

Владислав Чайка: «В решении проблем ЖКХ нужны понимание, взвешенность и ответственная позиция городской власти»

09.02.17 16:189210

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

12.02.17 20:007700

Кто такой святой Валентин? Происхождение и история праздника святого Валентина

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама