Эстонский посол рассказал в Николаеве, что реформировать страну можно и за два года

В пятницу, 17 февраля, в мэрии обсудили перспективы делового партнерства между Николаевом и Эстонией.

В круглом столе участвовали городской голова Александр Сенкевич, посол Эстонии в Украине Герт Антсу, глава представительства в Восточной Европе «Агентства развития предпринимательства Эстонии» Яан Хейнсоо.

«На днях был опубликован рейтинг экономической свободы в разных странах мира. В этом рейтинге Эстония на шестом месте. Наша страна на протяжении последних лет стабильно входит в десятку самых экономически свободных систем в мире.

Причина нашего успеха - реформы, которые мы начали проводить еще в 90-е годы и провели очень быстро. Премьер-министр Эстонии Март Лаар всего за два года, можно сказать, реформировал всю страну.

В Украине есть люди, которые с сожалением говорят о том, что 25 лет назад наши страны были еще на одном уровне, Эстония просто быстрее развивалась, а на ее месте могла быть и Украина. Но я должен сказать, что и в советское время Эстония была немного ближе к Европе.

Уже в 60-70-х годах можно было посмотреть финское телевидение и люди знали, как живут на Западе. Может быть, поэтому наши реформы были такими быстрыми», - сказал Герт Антсу.

В свою очередь, Яан Хейнсоо подчеркнул, что в Эстонии серьезно развита IT-индустрия, электронная демократия, 15 минут занимает регистрация компании, а также не облагается налогом реинвестированная прибыль предприятия. Кроме того, у эстонских предпринимателей есть возможность круглосуточно вести бизнес из любой точки мира.

Мэр Александр Сенкевич выразил надежду на установление прочных деловых и культурных отношений между Николаевом и представителями Эстонии. «В ходе встреч с эстонскими гостями, я надеюсь, Николаев получит максимум информации и возможностей, которые впоследствии будут реализованы», - цитирует Александра Сенкевича пресс-служба мэрии.