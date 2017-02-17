Спецслужбы Украины не зря заявляют об угрозе беспорядков в Киеве во время мероприятий по случаю трехлетия гибели «небесной сотни» — население ненавидит Петра Порошенко, у него есть все основания опасаться попытки проведения нового Майдана.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Денис Денисов.

«Порошенко, в первую очередь, боится за собственную безопасность, потому что такое количество недовольных людей в стране, которое не только находятся в «Правом секторе», а и других «добровольческих батальонах», а и среди различных профессиональных объединений, последователей политических партий.

Критическая масса недовольных нынешним президентом накапливается, население Украины ненавидит Порошенко, у него огромный рейтинг недоверия, люди не понимают, чем он занимается, и, в то же время, каждый день видят различные коррупционные истории, связанные с разворовыванием имущества, денег и так далее.

В этом отношении он, естественно, сильно беспокоится, что в годовщину так называемого майдана, госпереворота, вполне возможно, что ряд различных организаций попробуют дестабилизировать ситуацию в Киеве — для того, чтобы начать очередной так называемый майдан, целью которого будет уже свержение самого Порошенко», — заявил Денисов.