Кличко выдал участникам АТО землю сразу на кладбище

17.02.17 16:00Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Киевским участникам АТО выдают положенные по закону земельные участки прямиком на кладбище. Об этом говорится в расследовании 17 канала.

Так, Киеврада постановила обеспечить землей семьи 84-х погибших «атошников». Выдают участки в селе Быковня Деснянского района столицы.

«Решением киевского городского совета от 14.04.2016 передано 84 гражданам-членам семей погибших киевлян – участников АТО в частную собственность земельные участи из земель коммунальной собственности территориальной громады города Киева для строительства и обслуживания жилых домов, хозпостроек и сооружений в селе Быковня в Деснянском районе города Киева», — говорится в копии решения Киеврады, на которую ссылаются журналисты.

При этом, в тех местах, которые власть предусмотрела под выдачу участков, находятся массовые захоронения жертв сталинских репрессий.

«Там захоронены сотни тысяч украинских «врагов народа». КГБ нам говорит только о двадцати тысячах, о правой стороне… Но, когда мы спросили, может ли кто-то дать гарантию того, что с левой стороны нет захоронений, никто не поднял руку», — уверяет историк, президент ВОО «Интеллектуальная Украина», Татьяна Струбчевская.

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