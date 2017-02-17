Армен Гаспарян: Готов ли Порошенко убивать людей уже в Киеве?

Заявления СБУ о возможности беспорядков в Киеве в годовщину гибели «Небесной сотни» и предостережения «Правого сектора» о возможности ввода войск в Киев – свидетельство о серьезном ухудшении ситуации для Петра Порошенко. Украинскому президенту для сохранения власти, возможно, теперь придется пойти на убийства людей не только в Донбассе, но и в Киеве. Такой прогноз «ПолитНавигатору» озвучил российский публицист Армен Гаспарян.

«Еще на прошлой неделе был создан специальный штаб для недопущения нового майдана, который был анонсирован на 20-е февраля радикальными националистами, которые абсолютно недовольны тем, что происходит на Украине.

В состав штаба вошли три абсолютно знаковые фигуры – Аваков, Турчинов и Луценко. Связано это, конечно, с тем, что националисты крайне недовольны всем тем, что происходит в стране. Прежде всего, событиями на юго-востоке Украины.

Давно известно, что, например, Львовский облсовет требует более радикальных мер против Донецка и Луганска. То есть, по сути, призывает к денонсации всех соглашений. Порошенко на это пойти не может, потому что для него это не только потеря лица на международной арене, а и конец политической карьеры.

Не нужно никаких иллюзий – если крайние радикалы возьмут власть, одним из первых пострадавших будет Порошенко, как человек, не выполнивший предложенных националистами мер, начиная с 2014-го года.

Вообще ситуация крайне опасная, потому что процессы, происходящие в Киеве, грозят обернуться широким социальным протестом. Другой вопрос – насколько украинские власти готовы быть последовательными и убивать людей уже в Киеве?» — заявил Гаспарян.