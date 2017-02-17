Боевики АТО грозят Порошенко «большой кровью»

Петра Порошенко и Украину ждёт «большая кровь», если президент экстренно не разгонит коррупционное окружение, торгующее с ЛДНР, заменив его на честных реформаторов.

Такое предостережение в своем блоге опубликовал Юрий Касьянов, один из наиболее известных «волонтеров», собирающих помощь и вооружения для участников т.н. АТО – карательной операции на Донбассе.

«Надо немедленно отправить в отставку десять-двадцать-тридцать высокопоставленных чиновников вместе с премьером, и созвать правительство национального спасения. Позвать — неудобных, сложных, думающих, невороватых людей, а не снова назначить кумовьёв, земляков, друзей, партнеров по бизнесу», — заявил Касьянов.

Если этого не сделать — протестные настроения выльются на улицы:

«Завтра может быть поздно. Население страны доходит до крайней точки отчаяния, за которой уже нечего терять. Терпение лопнет, и прольётся кровь. И тогда уже точно «циничные политики» — красные и белые, кремлевские и националистические, глупые и жадные, авантюристы и шанатажисты — непременно растащат Украину по своим хатам, которые всегда с краю».

Касьянов также рисует и негативный сценарий для президента, лучшим выходом для которого будет добровольная отставка: «Пора пускать кровь воровской системе, господин президент. Пока система в своей безумной жадности не утопила всех нас в крови. Возможно, и вам придется уйти в отставку — и это не самый худший вариант».