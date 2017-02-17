МВФ выдвинул Украине условие отказаться от повышения минималки на ближайшие три года

В Минсоцполитики в свою очередь заявили, что если в этом году повышается минимальная пенсия на 10%, то минимум на 15% должна увеличиться и минимальная зарплата.

Главный кредитор Украины, Международный валютный фонд, предлагает отказаться от повышения минимальной заработной платы в следующие три года. Об этом министр социальной политики Андрей Рева заявил в интервью изданию Realist.

Однако чиновник заявил, что минимальная зарплата не будет заморожена на уровне 3200 грн.

"Если мы в этом году повышаем минимальную пенсию на 10%, мы минимум на 15% должны увеличить минимальную зарплату. Что мы читаем в проекте Меморандума? Заморозить зарплату на три года. Что это означает? Что минимальная пенсия будет расти, а взнос в ПФ будет падать. Мы снова будем увеличивать дефицит ПФ, за что нас ругает МВФ. Ребята, объясните мне этот феномен, чтобы я понял. Но ответа нет ", - заявил Рева.

По его словам, ожидать скачкообразное повышение социальных стандартов не стоит, однако постепенно она будет расти.

"Я не думаю, что минимальная зарплата будет расти скачкообразно – так, как она выросла сейчас. Она три года не росла. У нас соотношение между средней зарплатой и минимальной за три года ухудшилось в два раза. Мы просто выровняли соотношение", - сказал Рева.

Ранее сообщалось, что ради очередного транша МВФ Украина должна ввести новый пенсионный налог для украинцев, а также отменить оплату "коммуналки" в рассрочку.

Кроме того, согласно требованиям МВФ, Кабмин обещал перейти на автоматический пересчет цены газа для населения в соответствии с импортной ценой.

Если сейчас высокая цена зафиксирована на весь отопительный сезон, то, скорее всего, с осени она будет автоматически пересматриваться каждый месяц в зависимости от цены топлива, закупаемого "Нафтогазом", и курса гривны.

Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко уже заявил, что цена на газ для населения может вырасти на 40% в апреле, если "Нафтогазу" не продлят госсударственные льготы. По словам Витренко, тариф могут поднять исходя из текущих цен на газ на европейских рынках и курса гривны.

Остро стоит на повестке дня и вопрос пенсионной реформы. Так, "Экономическая правда" сообщила, что в их распоряжении есть последняя версия меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ. Достоверность этого документа в Кабмине до сих пор не подтверждают. Однако в меморандуме, по данным СМИ, речь шла о необходимости повысить пенсионный возраст для украинцев.

При этом вице-премьер-министр Павел Розенко заявлял, что МВФ больше не настаивает на повышении пенсионного возраста в Украине на переговорах относительно выделения нового транша. Однако позднее глава Минсоцполитики Андрей Рева, наоборот, заявил о том, что МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста в Украине.

На прошлой неделе официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что власти Украины согласились на пенсионную реформу. Исходя из его заявления, украинцам грозит увеличение возраста выхода на пенсию или минимального стажа для получения выплат.

В свою очередь вице-премьер Украины Павел Розенко снова настаивает, что пенсионная реформа, которую правительство Украины планирует провести в этом году, не предусматривает повышения пенсионного возраста, Киев не соглашался на эти условия МВФ.

При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал проведение пенсионной реформы уже в этом году.