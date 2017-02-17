Уже в конце февраля Порошенко готовится ввести военное положение и отдать приказ атаковать Донбасс

Украинские эксперты полагают, что отказ Трампа от встречи с Порошенко или неблагоприятный для Киева исход по итогам переговоров может подтолкнуть президента Украины к радикальным решениям, в частности к введению военного положения, пишут «Апостроф».

«Он уже будет свои выводы от этой встречи или отказа от встречи делать. Скорее всего, это может быть интерпретировано как отказ Вашингтона от поддержки, а для того, чтобы поддержку опять вернуть или внимание вернуть, может быть принято решение о введении военного положения. И голоса в Раде для этого найдутся.

Так как и Самопомощь говорила об этом, и Батькивщина, так что гипотетически 226 голосов вместе с внефракционными насобирать для этого можно», — сказал изданию старший аналитик Международного центра перспективных исследований Анатолий Октисюк.

По его словам, существует большая вероятность объявления военного положения уже в конце февраля.

«Для украинской власти ситуация складывается так, что смена международной ситуации, неопределенность на Донбассе, невыгодность Минского процесса способствуют сильным «ястребиным» настроениям в политикуме и среди элит. Эти постоянные провокации могут подтолкнуть украинскую сторону к активной фазе войны и к введению военного положения», — не исключает Октисюк.

В свою очередь директор фонда «Украинская политика» полагает, что Порошенко может шантажировать военным положением западных партнеров, чтобы не допустить перевыборов.

«Один из рычагов, которые пытается использовать команда президента: «Минск» умер, если нас будут давить, чтобы мы выполняли эти договоренности, мы пойдем в наступление и будем добиваться восстановления территориальной целостности военными методами.

Это шантаж своих зарубежных коллег, чтобы была возможность начать боевые действия и выйти из Минского процесса. А единственный способ это сделать — ввести военное положение на территориях, прилегающих к зоне боевых действий.

Кроме того, военное положение означает, что можно будет применять регулярную армию. На сегодняшний день в рамках АТО она применяться не может.

Второй момент — это посыл внутрь страны. При введении военного положения невозможны досрочные выборы. Поэтому, если политические силы пойдут на раскачку ситуации, а также при развалившейся коалиции, то можно взять и ввести военное положение, и выборов не будет», — предупредил Спиридонов.

уководство страны пока не рассматривает такой вариант. Но стоит отметить, что в кулуарах Рады уже давно говорят о том, что сам Грынив вскоре покинет свой пост во фракции, в том числе, и из-за возможности введения военного положения.

Ранее в ДНР официально заявили, что Киев напрасно пугает ракетами «Точка-У» республику, ПВО которой готовы сбить большую часть из них.