Французские производители не хотят сотрудничать с Украиной в военно-технической сфере, заявляя, что с Киевом сложно вести переговоры.

Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, отметивший необходимость усиления потенциала украинских танковых войск.

«Проблема в том, что наши танки не могут воевать ночью. Польская компания РСО предлагала установить свой тепловизоры для украинских танков, но проект не был реализован из-за значительной стоимости.

И это при том, что польская компания организовала встречу премьеров двух стран, где Польша была готова предоставить кредит на закупку и сопровождение этого проекта. Этого не произошло, проблема не решена: украинские танки пока что воевать ночью не могут. Эту проблему нужно решать в ближайшее время, если мы действительно собираемся вести боевые действия», — говорит эксперт.

Также он остановился на проекте модернизации украинских боевых вертолетов, который начал реализоваться совместно с французами еще в 2009 году.

«Эти вертолеты должны обеспечить способность украинской армии воевать ночью, но де-факто с 2009 года процесс ничем не завершился, — сокрушается Згурец. — Наши вертолеты воевать ночью не могут, проект не завершен, крайних нет, и этот позволяет тем же французам намекать на то, что с нами сложно вести переговоры, мы не можем быть последовательными и таким образом отказываться от других чрезвычайно важных для нас проектов».

Отметим, что украинский экономист Всеволод Степанюк недавно признал, что ВПК Украины нежизнеспособен без России.