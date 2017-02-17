Украина превращается в никому не нужную сырьевую периферию

Украине нужно думать, как не превратиться в никому не нужный сырьевой придаток, а не переживать, дадут ли ей миллиард долларов кредита или нет.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Надо начинать думать, что будет через 10-20 лет. У нас устаревшие атомные мощности. Чтобы добавить несколько блоков АЭС, нам нужны миллиарды. Есть практически полное отсутствие украинских компаний на внешних рынках в качестве инвесторов. К нам заходят компании, а наши компании собираются европейцам что-то продавать? Украина как игрок в мире должна получить какое-то место.

Через 20 лет хочется видеть Украину не периферией – сырьевой, отсталой, которая не интересна никому, кроме МВФ, а хочется видеть страной, которая является игроком. Но для этого надо что-то делать уже сейчас. Надо иметь видение, нужно к нему идти», — отметил эксперт.