Украина превращается в никому не нужную сырьевую периферию

17.02.17 10:49Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Украине нужно думать, как не превратиться в никому не нужный сырьевой придаток, а не переживать, дадут ли ей миллиард долларов кредита или нет.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Надо начинать думать, что будет через 10-20 лет. У нас устаревшие атомные мощности. Чтобы добавить несколько блоков АЭС, нам нужны миллиарды. Есть практически полное отсутствие украинских компаний на внешних рынках в качестве инвесторов. К нам заходят компании, а наши компании собираются европейцам что-то продавать? Украина как игрок в мире должна получить какое-то место.

Через 20 лет хочется видеть Украину не периферией – сырьевой, отсталой, которая не интересна никому, кроме МВФ, а хочется видеть страной, которая является игроком. Но для этого надо что-то делать уже сейчас. Надо иметь видение, нужно к нему идти», — отметил эксперт.

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Пятница, 17.02.2017

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