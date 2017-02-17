Трамп хочет помириться с Путиным, но вынужден демонстрировать жесткость, – эксперт

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко убежден, что питать иллюзий, в частности о предоставлении Украине Вашингтоном летального оружия или давлении на Россию, не надо. Заявление Белого дома по Крыму – это лишь попытка администрации Трампа показать, что она настроена критически к России.

Об этом политолог рассказал сайту "24", добавив, что Украина в данном случае всего лишь инструмент реагирования на внутриполитические проблемы Трампа.

Это заявление прозвучало на фоне новых обвинений в адрес администрации Трампа в том, что у некоторых из ее людей есть "особые" связи с российскими спецслужбами, и это может делать США уязвимыми. Американская разведка, и в этом наше счастье, обижена на команду Трампа, которая неуважительно отнеслась к разведывательному сообществу США, и это была их ошибка, – отмечает Фесенко.

Американская разведка, говорит политолог, показала, что ее надо уважать, иначе даже у президента и его друзей могут возникнуть неприятности. По его мнению, американское разведсообщество сейчас в определенной степени формирует "внешнеполитическое меню". Речь не только о скандале с Флинном – недавно появилась информация о том, что Россия нарушает соглашение об ограничении ракетных вооружений, а также имели место провокационные облеты российскими самолетами американских кораблей.

Трамп, отмечает политолог, провозглашает величие Америки, а здесь россияне обращаются с американцами нагло и неуважительно. Это заставляет Трампа демонстрировать жесткость по отношению к России, хотя сам президент США искренне хочет примириться с Путиным. Он, по словам Фесенко, ведет себя как мальчик, которому нравится девочка, поэтому он дергает ее за косички. Но Украине нужно воспользоваться шансом.

Для нас появился шанс в том, что жесткое и критическое отношение к России Трамп должен демонстрировать на примере Украины. Публичная позиция Белого дома по Крыму, которая заставила нервничать Россию, четко продемонстрировала поддержку Украины. До этого сигналов в пользу Украины было немного и они были невыразительными, – отмечает эксперт.

При этом Фесенко подчеркивает: для Украины заявление Белого дома будет означать, что никаких от США подарков Путину не будет. Если и будут договоренности, то в их рамках Россия должна что-то существенное сделать, чтобы это было заметно американским СМИ, элитам и избирателям.