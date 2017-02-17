За преступления на Майдане срок получил лишь один "титушка" – Горбатюк

Начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк рассказал, что за преступления на Майдане осужден лишь одного обвиняемого.

"Из 35 решений суда реальный срок применен к одному "титушке", - сказал Горбатюк в эфире телеканала 1+1.

По его словам, расследование идет в отношении 351 человека, из которых почти полсотни – чиновники.

"Расследование идет в отношении 351 лица, из них 48 чиновников самого высокого уровня и более 200 правоохранителей. В суд направлено более 220 обвинительных актов. Решение суда в отношении 35 лиц, расследование продолжается", - добавил он. При этом Горбатюк подчеркнул, что судебные разбирательства "не дошли даже до экватора".

В "Делах Майдана" направлено в суд 142 обвинительные акты в отношении 220 человек. Принято 25 судебных приговоров. 35 человек осуждены. Об этом на брифинге в ГПУ заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.