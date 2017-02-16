Украина собирается судиться с Россией в международном арбитраже по поводу Крымского моста

16.02.17 19:00Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Официальный Киев не задействовал все возможные международные механизмы, чтобы помешать строительству Россией моста через Керченский пролив.

Об этом заявил президент Коллегии юристов морского права Украины Денис Рабомизо, сообщает украинское пропагандистское издание «Крым.Реалии» — проект Радио «Свобода».

«Первый вариант — это получения заключения международного суда, оно является рекомендательным, но имеет большую силу для международного сообщества и может быть использовано Украиной в вопросах возвращения Крыма. Второй вариант — это арбитраж ad hoc, в рамках конвенции ООН по морскому праву 1982 года», — утверждает Рабомизо.

Тем не менее, по его словам, Киев будет настаивать на том, чтобы строительство Керченского моста рьсудъждалось в арбитражном суде ad hoc.

«Украина инициировала в августе создание арбитража ad hoc, и сейчас, насколько мне известно, уже назначены арбитры. Я не знаю и не могу судить требования, которые Украина будет выдвигать в этом арбитраже, но я знаю, что Керченский мост будет одной из позиций», — заявил Рабомизо.

Напомним, РФ успешно строит мост через Керченский пролив.

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