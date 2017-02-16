Представитель ЛНР назвал условие рассмотрения закона об амнистии

Подгруппа по политическим вопросам Контактой группы в Минске соберется на свое очередное заседание 1 марта.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил представитель ЛНР в Контактной группе в Минске Родион Мирошник.

«Планируем рассмотреть «формулу Штанмайера». Может быть, закон об амнистии, но только при условии если, мы договоримся, каким образом вступает в силу закон об особом статусе. Не согласовав это, рассматривать остальные вопросы нецелесообразно», — считает Мирошник.

По его мнению, украинская сторона сознательно затягивает переговоры.

«Украина ведет линию: договариваться так, чтобы не договориться. Это постоянное затягивание процесса во всем. Они ужом пытаются уйти от выполнения обязательства об особом статусе территорий, на котором базируются минские соглашения. Весь политический пакет базируется на этом. Сегодня для политических лидеров Киева это смерти подобно», — уверен Мирошник.

Он утверждает, что представители ОБСЕ оказывают поддержку украинским представителям, вместо того, чтобы следить за соблюдением регламента переговоров.

«Мы не видим давления гарантов на украинскую сторону, которая должна соблюдать взятые на себя обязательства», — сказал Мирошник.