Путин обвинил Украину в терроризме в России

16.02.17 16:45Сколько просмотров этой статьи21Сколько комментариев этой статьи0

Президент России Владимир Путин обвиняет Украину в организации диверсионно-террористической деятельности в России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам участия Путина в ежегодном расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности России.

Президент России отметил серьезное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время, а украинская власть, по его мнению, заинтересована в силовом решении конфликта на Донбассе.

Сегодняшняя власть в Украине явно не готова к мирному решению этой сложной проблемы и делает ставку на силовое решение. Более того, открыто говорит и об организации диверсионно-террористической, подрывной работы, в том числе и в России. Нас это не может не беспокоить, — сказал Путин на заседании.

По его словам, целью украинской власти является срыв достигнутых в Минске договоренностей. В связи с этим Путин призвал ФСБ сконцентрировать силы на борьбе с терроризмом.

Названные мною события и обстоятельства требуют от специальных и силовых структур России, прежде всего от Федеральной службы безопасности, особого внимания и концентрации сил, в первую очередь — в борьбе с терроризмом, — сказал он.

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