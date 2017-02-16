НАТО усилит присутствие в Черном море

16.02.17 16:10Сколько просмотров этой статьи33Сколько комментариев этой статьи0

Министры обороны стран-членов НАТО приняли решение об усилении военно-морского присутствия в Черном море, что предполагает активизацию усилий и сбор сведений о ситуации в регионе, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы приняли решение о двух дополнительных мерах морского присутствия: усиление военно-морского присутствия НАТО в Черном море для интенсификации учений и лучшей осведомленности о ситуации и наделение наших постоянных военно-морских групп функцией координирования на море при взаимодействии с другими союзническими военно-морскими силами в черноморском регионе", — сказал Столтенберг журналистам.

Он считает, что диалог с Россией следует вести с позиции силы и применять методы сдерживания, как это делали западные страны во времена холодной войны.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что НАТО считает Россию основной угрозой, этим и объясняется расширение военного присутствия.

"На саммите НАТО в июле прошлого года в Варшаве впервые с 1989 года Россия была признана основной угрозой безопасности для альянса, а ее сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО. С этой целью проводится дальнейшее расширение блока. Оно и раньше проводилось, но вот теперь нашли другое, более, как им кажется, серьезное обоснование", — сказал Путин.

Президент отметил, что страны-участницы альянса постоянно провоцируют Россию и стремятся втянуть ее в конфронтацию, вмешиваясь во внутренние дела страны.

В декабре постпред России при НАТО Александр Грушко заявил, что расширение военного присутствия альянса в Черном море усилит напряженность и подорвет безопасность в регионе.

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