Порошенко: Часть Киева может остаться без тепла

Глава государства предупредил о последствиях продолжающейся блокады на Донбассе.

Многие города могут остаться без отопления, включая часть Киева, из-за продолжающейся блокады железной дороги на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на мероприятиях, посвященных Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.

"Из-за блокирования поставок энергетического угля возникла угроза, что без отопления могут остаться Сумы, Краматорск, левый берег Киева и многие другие города", – цитирует президента его пресс-служба.

Порошенко добавил, что без работы могут остаться 300 тысяч металлургов, а на оккупированных территориях – еще десятки тысяч.

"Государство потеряет до 2 млрд долларов валютной выручки со всеми вытекающими последствиями для курса гривны. На оккупированных территориях рынка труда нет и значительная часть людей, чтобы выжить, чтобы заработать, пойдет куда? Правильно, к боевикам. И это движение вчера убедительно продемонстрировала Главное управление разведки", – отметил Порошенко.