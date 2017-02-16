Порошенко: Часть Киева может остаться без тепла

16.02.17 14:25Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Глава государства предупредил о последствиях продолжающейся блокады на Донбассе.

Многие города могут остаться без отопления, включая часть Киева, из-за продолжающейся блокады железной дороги на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на мероприятиях, посвященных Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.

"Из-за блокирования поставок энергетического угля возникла угроза, что без отопления могут остаться Сумы, Краматорск, левый берег Киева и многие другие города", – цитирует президента его пресс-служба.

Порошенко добавил, что без работы могут остаться 300 тысяч металлургов, а на оккупированных территориях – еще десятки тысяч.

"Государство потеряет до 2 млрд долларов валютной выручки со всеми вытекающими последствиями для курса гривны. На оккупированных территориях рынка труда нет и значительная часть людей, чтобы выжить, чтобы заработать, пойдет куда? Правильно, к боевикам. И это движение вчера убедительно продемонстрировала Главное управление разведки", – отметил Порошенко.

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