Украина не вошла в список стран, опасных для россиян

16.02.17 13:03Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

В МИД РФ утверждают, что за гражданами России охотятся по всему миру.

Российским гражданам грозят задержания и аресты в 111 государствах мира, но Украины в этом перечне нет. Угрозы связаны с возможными запросами правоохранительных органов и спецслужб США в третьих странах, сообщает МИД РФ.

"Настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий к ним со стороны американских правоохранительных органов. В первую очередь это относится к выездам в страны, имеющие с США договоры о выдаче", – говорится в сообщении МИД.

Всего США имеют договоры о взаимной выдаче преступников со 111 странами мира. Среди них Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Куба, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, Таиланд, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, ЮАР, Южная Корея, Ямайка, Япония и другие.

С полным перечнем опасных для россиян стран можно ознакомиться здесь.

Также в сообщении говорится, что "вопреки нашим неоднократным призывам наладить российско-американское сотрудничество между компетентными органами на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам (от 1999 г.), по-прежнему фиксируются случаи неприемлемой практики "охоты" за россиянами по всему миру".

"Количество инцидентов такого рода превысило три десятка. В 2016 году в США были экстрадированы четыре российских гражданина: М.В.Сенах, А.Е.Сергеев и М.В.Серов из Финляндии и М.Э.Вартанян из Норвегии. Из последних примеров можно привести недавний арест С.В.Лисова в Испании", – отметили в МИД РФ.

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