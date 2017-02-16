Пентагон обещает усилить потенциал украинской армии

Официальный представитель Пентагона Кортни Хиллсон заявила о том, что США продолжат оказывать серьезную поддержку вооруженным силам Украины, помогая украинкой армии нарастить военный потенциал.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Как отметила Хиллсон, замглавы Пентагона Боб Уорк обсудил военную помощь Киеву с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. По ее словам Уорк призывает Киев реформировать предприятия украинского оборонного комплекса, что, естественно, будет способствовать росту мощи ВСУ.

«Уорк подчеркнул, что США по-прежнему решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и нацелены на укрепление потенциала вооруженных сил Украины», - отмечает Хиллсон.

В ходе беседы, рассказала Уорк, Климкин подтвердил приверженность Украины реализации минских соглашений.

Напомним, в декабре 2016 года уходящий президент США Барак Обама утвердил закон об оборонных расходах на 2017 год. В этом документе предусмотрено выделение 4,3 млрд долларов на «сдерживание России». Эти средства США намерены направить на политическую, экономическую и публичную дипломатию», а также на военную поддержку союзников по НАТО и других партнеров США в Европе и Азии. В рамках данного документа Украине буде выделено 350 млн долларов на военные нужды.

С сентябре минувшего года Эштон Картер возглавлявший тогда Пентагон, и глава минобороны Украины Степан Полторак подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве, которое направлено на усиление взаимодействия государств в оборонной сфере, поддержку реформирования украинской армии и повышение боеготовности ВСУ.