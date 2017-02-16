Дональду Трампу запретили отменять санкции против России

16.02.17 11:39Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Группа американских сенаторов внесла в обе палаты Конгресса США законопроект, который направлен на блокировку смягчения или отмены санкций в отношении России.

Авторами документа под названием «Акт о пересмотре российских санкций» («Russian Sanctions Review Act») выступили три члена Палаты представителей от Республиканской партии и четверо представителей Демократической партии.

Таким образом, данный законопроект запрещает американскому президенту снимать санкции с России, не заручившись поддержкой законодательной власти. Об этом заявил конгрессмен-демократ Стени Хойер.

«Законопроект призван гарантировать, что Россия не получит никакого смягчения ограничений, пока не заслужит это», - заявил Хойер.

По словам другого автора документа, также представителя демпартии в американском парламенте Элиота Энгела, «необходимо добиваться, чтобы санкции оставались в силе».

Сенаторы пояснили, что для снятия или ослабления санкций президенту США потребуется направить Конгрессу письмо с объяснением необходимости такого шага.

«Данный доклад потребует подтверждения, что правительство России прекратило действия на Украине, а также кибератаки против американцев»,— разъясняется в документе.

Законопроект вступит в силу в том случае, если будет принят обеими палатами Конгресса и подписан президентом США.

Отмечается, что разработанная сенаторами инициатива позволит Конгрессу в каждом отдельном случае решать, давать ли президенту Дональду Трампу право отменять исполнительные указы, принятые его предшественником Бараком Обамой, без какого-либо участия законодателей.

Надо сказать, что аналогичная инициатива уже была внесена на рассмотрение сената США 9 февраля. Теперь, если и верхняя и нижняя палаты парламента одобрят документ, он пойдет на подпись президенту.

В проекте, рассматриваемом сенатом, сказано, что президентская администрация перед принятием решения о снятии санкций должна будет предоставить парламенту список лиц, с которых будут сняты ограничительные меры, а также доказательства, что Россия «более не пытается подорвать мир, безопасность и стабильность на Украине».

Тем не менее, в Москве считают, что «гипотетическое вето» Дональда Трампа на кодификацию антироссийских ограничительных мер может быть преодолено.

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