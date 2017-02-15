02.02.17 07:371300
Соотношение сил в зоне АТО на Донбассе (видео)
|15.02.17 20:14
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Согласно версии российских пропагандистов, численность военной техники в ДНР превышает численность в вооруженных силах Украины!
Согласно версии российских пропагандистов, численность военной техники в ДНР превышает численность в вооруженных силах Украины!
Если учитывать еще вооружение ЛНР, то силы сепаратистов могут превысить силы вооруженных сил Украины, минимум в два раза!
Значит Вооруженным Силам Украины, оказывает сопротивление территория, площадь которой составляет пять процентов от площади Украины, с большим военным снабжением, а значит и лучшей экономикой!?
В Кремле не знают, как у ДНР танков оказалось больше, чем у Украины, так прокомментировал наличие семьсот танков у ДНР пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.