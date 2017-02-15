Россия готовит очередную дестабилизацию в Украине

15.02.17 18:56Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

РФ попытается использовать памятные мероприятия 18-20 февраля для стычек и массовых беспорядков.

Об этом журналистам заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, сообщает "Інтерфакс-Україна"

"На сегодняшний день, по нашим данным, только в Киеве с 18 по 22 февраля планируется приблизительно 18 массовых мероприятий различными организаторами. В подготовке 8-ми из этих мероприятий мы фиксируем определенные признаки возможного использования насильственных сценариев, при этом из этих восьми три мероприятия организовываются с территории Российской Федерации", - сказал оперативник.

Ткачук в качестве примера привел гражданина РФ Сергея Александровича Жука, 1971 года рождения, который был членом террористической группировки "ДНР" под позывным "Москва" и сейчас находится на территории России.

"С привлечением его были созданы профили выдуманных лиц в социальных сетях под именами Николая Гайдука и Степана Мазуры, с использованием которых осуществляется информационно-психологическое влияние на украинских пользователей", - рассказал он.

Маскируясь под патриота Украины и пользуясь доверием граждан Украины, он длительное время пытается спровоцировать массовые беспорядки в Киеве.

По данным СБУ, этот человек непосредственно причастен к созданию и администрированию с территории России групп в социальных сетях, которые называются "Патриоты Украины", "Украинская революция", "Все на Майдан", "Продолжение Революции достоинства", "Майдан-3", "Мы – патриоты Украины".

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