Окно возможностей для Москвы быстро закрывается, – политолог о заявлении касательно Крыма

Дональду Трампу сейчас важно дистанцироваться от России, чтобы избежать любых подозрений, что у него есть какая-то заинтересованность в сближении с Кремлем. Окно возможностей для Москвы быстро закрывается – сейчас мы будем наблюдать жесткую риторику Вашингтона по России.

Об этом сайту "24" заявил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, комментируя заявление Белого дома о том, что США ожидает возвращения Крыма Украине.

Политолог напомнил, что администрация Трампа и раньше говорила, что антироссийские санкции по Крыму сохранятся. По его словам, для США было важно зафиксировать этот момент и не стать соучастниками развала системы международных договоров. Но было много намеков на то, что другие антироссийские санкции, в том числе по Донбассу, могут быть смягчены или отменены.

Но произошла отставка советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна из-за его связи с Россией. Также открыто говорили, что Россия финансово заинтересовала Флинна. Причиной этой отставки стало то, что журналисты, с которыми Трамп вошел в жесткий конфликт, стали активно раскручивать тему связей Белого дома с Кремлем. Тем более, появляется информация о том, что помощники Трампа контактировали с российской разведкой еще за год до президентских выборов, — отметил Леонов.

По мнению политического эксперта, Трампу придется принимать решение, исходя из того, что любой его шаг касательно России будет очень тщательно и внимательно рассматриваться журналистами.

"Фактически речь идет о предательстве национальных интересов. Поэтому, чтобы политически сохраниться, Трампу придется дистанцироваться от РФ. Первым шагом в этом плане стало заявление Белого дома о том, что США ожидают возвращения Крыма Украине. Если раньше США говорили, что никогда не признают аннексию, то сейчас Вашингтон требует возвращения Крыма Украине. Это разная риторика", — отметил Александр Леонов.