ГПУ хочет лишить неприкосновенности трех нардепов

15.02.17 14:15Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Народные избранники подозреваются в неуплате налогов в особо крупных размерах.

Генеральный прокурор Юрий Луценко хочет привлечь к уголовной ответственности трех народных депутатов за неуплату налогов в особо крупных размерах. Соответствующее представление он подаст в Верховную Раду в ближайшее время.

"Наконец мы получили от фискальной службы ответ о проведенной внеплановой проверке трех народных депутатов из 17 представленных, по которым установлена неуплата налогов соответственно 60, 50 и 40 тысяч гривен", – сказал он на совещании в ГПУ в среду, 15 февраля.

Луценко отметил, что у этих народных депутатов есть два варианта: заплатить указанные суммы неуплаченных налогов или сесть в тюрьму на срок до трех лет.

"Это первые три из первой партии 17 депутатов, которых мы проверяем", – добавил генпрокурор.

Он не исключает, что подобные представления могут касаться еще 65 народных депутатов, электронные декларации которых покажут неуплату налогов.

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