Мария Захарова о Крыме: мы свои территории не возвращаем

15.02.17 13:35Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп ожидает «возвращения» Крыма Украине.

«Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации», — заявила Захарова на брифинге.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил о том, что президент США Дональд Трамп «дал ясно понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации на востоке этой страны».

При этом, по словам представителя Белого дома, американский лидер настроен на нормализацию отношений с Россией в отличие от администрации предыдущего президента Барака Обамы.

16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% крымчан, имеющих право голоса. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Украина отказывается признавать Крым частью России.

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