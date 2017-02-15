Roshen выплатит 1,3 млрд дивидендов за два года

15.02.17 11:32Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

Акционеры уже получили почти 400 млн гривен.

Сумма дивидендов за 2014-2015 годы кондитерской корпорации Roshen составит 1,3 млрд гривен. Об этом сообщил в интервью Интерфакс-Украина президент Roshen Вячеслав Москалевский.

"Дивиденды за 2016 год еще не выплачивались. За 2014-2015 годы мы выплатим 1,3 млрд гривен дивидендов, из них 382 млн гривен уже выплатили, остальную часть выплатим в течение года", – сказал Москалевский.

По его словам, также Roshen намерена рассчитаться с акционерами после ликвидации Мариупольской кондитерской фабрики, которая является коллективным предприятием.

"Раньше это (Мариупольская кондфабрика – ред.) было коллективное предприятие, и я хочу отдать деньги тем акционерам, которые там были, кроме нас. Наша доля в уставном капитале этой фабрики – 94%, остальные 6% – это другие акционеры. Уставный капитал предприятия – 41 млн гривен", – пояснил президент Roshen.

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