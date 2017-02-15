Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ждет от России деятельного участия в деэскалации конфликта на юго-востоке Украины и возврата Крыма.

«Президент четко дал понять, что он ожидает, что российские власти займутся деэскалацией насилия на Украине и вернут Крым», - сказал он.

Также пресс-секретарь Белого дома подчеркнул, что Трамп хочет «поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации», чтобы решить множество проблем, например, таких как борьба с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в РФ).

Напомним, что в ходе своей избирательной кампании Дональд Трамп заявлял о готовности в случае своей победы рассмотреть вопросы о признании Крыма частью России и об отмене антироссийских санкций. Также республиканец подчеркивал, что если он станет главой государства, то отношения Вашингтона и Москвы улучшатся.

Отметим, что Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором за это решение выступило подавляющее большинство жителей полуострова. Киев отказался признать результаты плебисцита. Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».