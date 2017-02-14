Тимошенко поблагодарила Гройсмана за «валентинку»

14.02.17 20:07Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Юлия Тимошенко ответила Владимиру Гройсману на критику и напомнила, что требует немедленной регистрации своего проекта постановления о его увольнении.

«Все эти оскорбления — это свидетельство слабости и неспособности действовать морально, духовно и честно. Я благодарю за такую “валентинку” от премьер-министра Украины накануне праздника», — сказала Тимошенко. Как сообщал УНИАН, сегодня Гройсман на заседании правительства заявил, что Тимошенко является «мамой украинской экономической слабости, коррупции и популизма».

«Отцом-основателем украинского государства — современного, новейшего украинского государства — мы считаем Михаила Грушевского. Основателями коррупции, популизма, неэффективности, постоянных экономических кризисов тоже являются люди. И, вы знаете, я считаю, что “мамой” украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко. Это настоящая “мама”, которая много лет все делала, чтобы Украину уничтожить, и всегда ей кто-то мешал», — сказал он.

Как известно, «Батькивщина» требует от секретариата ВР немедленной регистрации проекта постановления об увольнении Гройсмана. Накануне, 13 февраля, Тимошенко заявила, что в пятницу, 10 февраля, фракция «Батькивщина» подала соответствующий проект постановления с подписями 13 народных депутатов в секретариат ВР, и документ был зарегистрирован. Но через несколько часов после этого по неизвестным причинам он был удален из списка регистрации.

По убеждению Тимошенко, «такая махинация» состоялась с ведома президента Украины Петра Порошенко, председателя ВР Андрея Парубия и при вмешательстве самого Гройсмана. Тимошенко выразила удивление аргументацией, которую предоставили ее политической силе в секретариате парламента, «мол, для регистрации такого постановления необходимо, чтобы под ней стояли подписи 150 народных депутатов». Вместе с тем, как напомнила Тимошенко, под проектом постановления о снятии с должности бывшего премьер-министра Арсения Яценюка стояли только две подписи, но документ зарегистрировали.

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