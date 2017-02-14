Парасюк призвал спецслужбы убить Медведчука

Нардеп также пообещал полную блокаду России на всей линии соприкосновении и на границе в Харьковской области.

Нардеп Владимир Парасюк заявил, что спецслужбы должны физически ликвидировать лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

Об этом он заявил в Краматорске на заседании общественного совета, передает Новости Донбасса.

"Я считаю, что Медведчука нужно уничтожить физически, этим должны заниматься спецслужбы", - сказал он.

Депутат также назвал ложью информацию о том, что блокаду Донбасса поддерживает Виктор Медведчук.

При этом говоря о блокаде на Донбассе он заявил что "это не пиар" и следующим шагом станет полная блокада России на всей линии соприкосновения и на границе в Харьковской области.