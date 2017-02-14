01.02.17 07:451280
Парасюк призвал спецслужбы убить Медведчука
|14.02.17 20:00
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Нардеп также пообещал полную блокаду России на всей линии соприкосновении и на границе в Харьковской области.
Нардеп также пообещал полную блокаду России на всей линии соприкосновении и на границе в Харьковской области.
Нардеп Владимир Парасюк заявил, что спецслужбы должны физически ликвидировать лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.
Об этом он заявил в Краматорске на заседании общественного совета, передает Новости Донбасса.
"Я считаю, что Медведчука нужно уничтожить физически, этим должны заниматься спецслужбы", - сказал он.
Депутат также назвал ложью информацию о том, что блокаду Донбасса поддерживает Виктор Медведчук.
При этом говоря о блокаде на Донбассе он заявил что "это не пиар" и следующим шагом станет полная блокада России на всей линии соприкосновения и на границе в Харьковской области.