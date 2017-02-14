Трон Порошенко превращается в эшафот: Выстроилась очередь из желающих скальпировать президента

14.02.17 19:22Сколько просмотров этой статьи26Сколько комментариев этой статьи0

В нынешней Украине, за последние три года список грехов существенно сократился. Например, говорят, есть ложь, которая не грех, «ложь во благо». В украинском варианте благо вполне конкретное, получаемое теми, кто регулярно лжет.

Такие греховные «мелочи», как прелюбодеяния с «однополчанами», то есть с людьми одного пола, уже никого не удивляют, и преподносятся как часть государственной политики «демократизации общества».

«Не убий» — уже не в почете. А убийство уже три года как исключено из списка грехов. Боле того, к убийству соотечественников призывает чёрт в сане главы псевдоцеркви, так называемого «Киевского патриархата», который умело прячет под атрибутами священнослужителя свои рога и копыта.

К заповеди «не укради» отношение еще более спокойное – все привыкли к воровству руководства Украины и потрясти общество очередным коррупционным скандалом сложно. Темпы роста объемов воровства вполне сопоставимы с темпами обнищания населения.

К грабежу населения нынешней властью сложно относиться однозначно. Даже тем, кто не является сторонником теперешнего киевского руководства. С одной стороны, это ужасно, когда воруют у обнищавшего населения, и от этого оно становится ещё беднее, но с другой стороны, когда воруют из военного бюджета, то язык не повернется осудить воров. Хоть и на «робин гудов» они тоже не тянут. Ведь грабят как раз бедных, причем награбленным не делятся.

Однако такое воровство в какой-то степени спасает жизни мирных жителей и защитников Донбасса от нацистских банд. Стоило бы по-христиански пожалеть тех, кто надевает картонные бронежилеты, купленные для ВСУ одной из фирм Порошенко по цене платиновых. Или тех, кто пытается воевать в давно списанных танках со списанными порошенковскими «робин гудами» на их восстановление деньгами.

Не просто заставить себя жалеть тех, кто уезжает из дому на Восток убивать своих сограждан, пусть даже и бывших, а возвращается в гробах. Отсутствие работы дома и нужда заработать любой ценой – не оправдание. Что видят их родственники, оставшиеся у себя на родине, сквозь пластиковые стеклопакеты, изъятые в ходе мародёрства и разбоя из домов жителей Донбасса? Солнечно ли им?

Но большое, как известно, видится на расстоянии. Иногда масштабы воровства становятся заметны даже из-за океана.

На «Украинской правде» появилась информация от известной корпорации RAND о том, что смысла выделять деньги порошенковской администрации нет – все равно разворуют. Конечно, упакована эта мысль в более вежливую форму: «западные доноры обеспокоены нецелевым использованием выделяемой Украине помощи и сомневаются в целесообразности дальнейшей финансовой поддержке Украины».

Это касается как военной, так и финансовой «помощи» от международных кредиторов, точнее – одного кредитора, так как кроме МВФ никто о кредитах Украине уже не говорит.

Военная помощь могла бы осуществляться в виде поставок оружия – летального или не летального, но она бы сопровождалась политическими рисками для самих поставщиков. На самом деле она не очень интересна украинскому руководству, так как ее сложно обналичить. А финансовая, хоть и оговаривается жесткими условиями, тем не менее, становится добычей людей, приближенных к нескольким руководящим персонам на Украине.

В любом случае вся эта «помощь» вешается ярмом на шею простым гражданам. Почему же граждане перестали скакать? Гравитация не позволяет — очень уж ярмо тяжёлое оказалось.

Разве в RAND, в других «фабриках мысли» и в Вашингтоне не знали, что «власть майдана» и «воровство» – слова-синонимы? Знали, конечно, но три года назад и даже год назад эти «сукины сыны» были для Вашингтона «своими сукиными сынами». Сейчас ситуация иная.

В Киеве вовсе не предполагали, что ступа бабушки Хиллари не долетит до Белой избушки. Майдан решил жить вечно, и до недавнего времени это у него получалось.

С потерей интереса к киевской администрации со стороны Вашингтона (а это уже заметно невооруженным взглядом) трон, на котором восседал Порошенко, может превратиться в стул под веревкой с петлей. И Петра Алексеевича вскоре могут попросить на него встать. И вовсе не для того, чтобы прочесть стишок.

Окончательна потеря поддержки киевского режима со стороны США будет означать окончание периода очередного майдана. Что делать Петру Алексеевичу? Бежать. Вот только незадача – некуда.

Разве что, сменив внешность, а лучше и пол, затеряться где-нибудь на необитаемом острове в Тихом океане. Кстати, нет ли в декларации об имуществе президента какого-нибудь необитаемого острова?

Но и это вряд ли удастся. Каждый выдающийся абориген майдана постарается первым снять скальп с вождя-Порошенко и заявить о непричастности к грехам и преступлениям киевской власти последних трёх лет… а вдруг это станет личной индульгенцией после смены власти?

На какие часы не взгляни – электронные, солнечные или с кукушкой – на а всех начался обратный отсчет президентства Порошенко. Даже новый майдан не нужен – скоро и само отсохнет.

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