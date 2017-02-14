Лукашенко ткнули носом в начало войны Кремля против его страны (видео)

Следующей целью Кремля после агрессии против Украины может стать Беларусь, что следует иметь в виду президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко.

Политик напомнил о заявлении генерал-лейтенанта службы внешней разведки (СВР) России Леонида Решетникова, что Беларусь не может существовать независимо от России, а белорусский язык был создан лишь 90 лет назад.»Просьба всем, у кого есть родные и близкие в Беларуси — порекомендовать посмотреть этот поток сознания и определиться для себя – готовы ли они защищать Беларусь от возможного будущего нападения РФ. Информационная война РФ против Беларуси уже началась. За ней по опыту Украины может начаться и война настоящая», – подчеркнул Геращенко.