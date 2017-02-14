Тимошенко обвинила Гройсмана в «полной неадекватности»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала заявления премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об успехах его правительства «полной неадекватностью» и обвинила его в коррупции. Тимошенко в эфире телеканала Newsone заявила, что правительство Гройсмана «снова служит кланам и олигархии», передает ТАСС.

Тимошенко также подтвердила намерения бороться против нынешнего правительства Украины, а также призвала «как можно быстрее освободиться от их коррупционной работы». Ранее во вторник Гройсман раскритиковал Тимошенко, назвав ее «матерью» экономической слабости и коррупции в стране.

Накануне Тимошенко и еще около десяти депутатов Рады зарегистрировали проект постановления об отставке Гройсмана. Вскоре этот документ пропал из базы данных, что возмутило лидера «Батькивщины». Позже стало известно, что проект постановления пропал из-за того, что под документом было слишком мало подписей депутатов – сторонников отставки должно быть больше.

Напомним, 6 февраля Тимошенко призывала поставить вопрос об отставке правительства Украины, заявив, что кабмин коррумпирован и некомпетентен.