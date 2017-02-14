Тимошенко 20 лет уничтожала Украину - Гройсман

14.02.17 14:43Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Премьер припомнил, как Юлия Тимошенко пыталась его снять с поста мэра Винницы.

Владимир Гройсман на заседании правительства вспомнил, как еще 10 лет назад Тимошенко пыталась добиться его отставки с должности мэра Винницы за коммунальные тарифы. "Но не смогла, не по зубам был", - похвастался он.

Также он назвал лидера партии Батькивщина "матерью коррупции и популизма в Украине".

"Мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко", - заявил премьер.

По его словам, она 20 лет делала все для того, чтобы уничтожить Украину. "И всегда ей кто-то мешал", - добавил премьер.

Также Гройсман назвал "тотальной ложью" заявления Тимошенко от 13 февраля, что при нынешнем премьере в Украине наблюдается экономический спад и что именно Гройсман вместе с Порошенко незаконно забрали из Рады проект постановления "Батькивщины" об отставке главы правительства. Также Тимошенко говорила, что не пытается возглавить Кабмин.

"У Юлии Тимошенко есть потенциальная жажда и самоцель – дорваться до власти", - прокомментировал ее заявления премьер и добавил, что именно "эта ложь не дает возможности для успеха Украины". 10 февраля 13 нардепов от Батькивщины, в числе которых лидер фракции Юлия Тимошенко, зарегистрировали постановление об отставке премьер-министра Гройсмана. Однако вечером того же дня постановление исчезло с сайта Рады.

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