В ЕС призвали прекратить поддержку властей Украины

Евросоюз должен прекратить финансировать руководство Украины, поскольку Киев не может побороть коррупцию в стране. Власти провалили обещанные реформы: страна погрязла в коррупции, а политические партии по-прежнему находятся под контролем олигархов. Такие выводы изложены в новом докладе брюссельского Центра европейских политических исследований, финансируемого Евросоюзом.

Евросоюз должен прекратить поддерживать Киев из-за провальных попыток провести реформы в стране. Об этом говорится в новом докладе брюссельского Центра европейских политических исследований (CEPS), финансируемого властями ЕС.

«За три года, прошедшие после «майдана», руководству Украины так и не удалось выполнить свои обещания по части борьбы с коррупцией в судебной системе, наведения порядка в области финансирования политических партий и децентрализации государственного управления, — говорится в докладе. — Таможенная служба до сих пор не реформирована, государственные предприятия не приватизированы, а право частной собственности должным образом не защищено».

Авторы документа уверены, что сейчас ситуация на Украине напоминает историю с Молдавией, ставшей провалом во внешней политике ЕС.

«Евросоюзу следует сделать всё возможное, чтобы не допустить повторения на Украине неудачного молдавского сценария, — говорится в докладе. — В своё время руководству Молдавии, несмотря на огромную политическую и экономическую поддержку со стороны ЕС, не удалось решить проблему коррупции, что ударило не только по его собственной репутации, но и по репутации Евросоюза».

Только на словах

Власти ЕС должны перекрыть финансирование режиму Порошенко раньше, чем это было сделано в Молдавии, считают авторы доклада.

«ЕС должен твёрдо настоять на том, чтобы украинские элиты приняли деятельное участие в подлинном госстроительстве, начав бороться с коррупцией, которая систематически подрывает основы государства, — призывают в Брюсселе. — Если власти (Украины. — RT) не отреагируют должным образом, то ЕС должен быть готов прекратить поддержку Украины, причём еще раньше, чем в случае с Молдавией».

Европейцы отмечают, что правительство Порошенко борется с коррупцией в стране «только на бумаге», а на деле всячески мешает реальным реформам, постоянно оттягивая их. «Если правительство называет себя проевропейским, это не повод мириться с коррупцией, — сказано в документе. — Помощь Евросоюза должна направляться тем, кто реально борется за преодоление коррупции и построение на Украине европейского государства, а не тем, кто на словах называет себя европейцем, но действует как «волк в овечьей шкуре»».

Напомним, как писал ранее RT, президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи с президентом ЕС Дональдом Туском заявил о желании Молдавии выйти из договора об ассоциации с ЕС.

«Я намерен проинформировать о недостатках и проблемах, которые стали очевидными за два года реализации этого соглашения, об обманутых ожиданиях, с которыми столкнулись наши граждане», — рассказал перед поездкой в Брюссель Додон в интервью ТАСС.

Так, по словам президента Молдавии, основные показатели экономики страны упали из-за евроассоциации — экспорт, привлечение зарубежных инвестиций и международные рейтинги.

Власть олигархов

В документе брюссельского исследовательского центра отмечается, что время для реформ властями Украины безвозвратно упущено, а результаты работы ничтожно малы.

«Во-первых, как показывает опыт Грузии, меры по борьбе с коррупцией наиболее эффективны, если они принимаются непосредственно в первые годы после революции, — говорится в документе. — Во-вторых, если успехи нынешнего украинского правительства оцениваются выше, чем работа Ющенко или Януковича, это еще не повод праздновать». При этом нынешняя власть на Украине, как и прежде, принадлежит олигархам, отмечают авторы документа.

«Контроль над финансированием политических партий на Украине также остаётся неподъёмной задачей, — утверждают аналитики. — Большинство партий финансируются и контролируются олигархами».

Европейцы также отмечают, что украинские власти мешают работе новых спецслужб, которые должны бороться с коррупцией. В частности, речь в докладе идёт о национальном антикоррупционном бюро Украины.

«Генеральная прокуратура Украины, которая до сих пор не была реформирована, действуя в духе советского времени, оказывает давление на антикоррупционное бюро и препятствует работе ведомства, — говорится в докладе. — Сотрудники бюро при выполнении своих обязанностей даже вынуждены были ввязаться в драку с представителями Генеральной прокуратуры».

Авторы доклада брюссельского центра отмечают, что отсутствие реальных реформ на Украине мешает европейцам противостоять новой политике 45-го президента США Дональда Трампа.

«Только реформы могут позволить Украине предоставить аргументы, опровергающие риторику администрации Трампа в отношении России, — говорится в документе. — Тогда ЕС будет легче настаивать на сохранении антироссийских санкций и на дальнейшем исправлении ситуации на Украине посредством предоставления ей финансовой и технической поддержки». При этом брюссельские эксперты отмечают, что если Украина не проведёт необходимые реформы, то в стране настанут ещё более тяжёлые времена.

Новый кастинг

Критика властей Украины, прозвучавшая в докладе связанного с властями ЕС исследовательского центра, может означать нежелание Брюсселя финансировать Украину вместо США, рассказал RT доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

«При Обаме Украину поддерживали США через поток траншей от Международного валютного фонда, контролируемого американцами, — пояснил эксперт. — Но Трамп уже заявил, что Украина — дело Европы, а не Вашингтона. Европейцы теперь вынуждены искать деньги на финансирование Киева из собственного кармана».

При этом европейцы понимают, что любой транш в адрес Украины, власть в которой контролируют олигархи, — бессмысленная трата денег, считает Манойло.

«Порошенко перестал устраивать Европу, поскольку как Пётр Алексеевич может побороть олигархов на Украине, если он сам из них, — полагает эксперт. — Их власть построена на коррупции, а значит платежи ЕС просто растворятся в бездонной бочке».

Эксперт отмечает, что европейцам нужны реформы, чтобы управлять Украиной через финансирование, но нынешнее правительство Киева не способно их провести. «Похоже, что в ЕС начинают кастинг на роль президента Украины, который может завершиться уже до конца весны», — заключил Манойло.